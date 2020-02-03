Son Dakika › Güncel › Belçika Dışişleri Bakanı Goffin, Bağdat'ta (2) - Son Dakika
Belçika Dışişleri Bakanı Goffin, Bağdat'ta (2)
6 saat önce
Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin'in ortak basın toplantısında konuşması Detaylar Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:11 Kaynak: AA
Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin'in ortak basın toplantısında konuşması
Detaylar Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Goffin ve El Hekim ortak basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika Son dakika: Avrupa'da peş peşe saldırılar! Londra'nın ardından Belçika'da da bıçaklı saldırı düzenlendi Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik