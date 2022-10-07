Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu - Son Dakika
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Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

07.10.2022 15:21
Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ve iki milletvekili, İranlı kadınlarla dayanışma mesajı vermek için federal parlamentoda saçlarını kesti.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ve iki milletvekili, İranlı kadınlarla dayanışma mesajı vermek için federal parlamentoda saçlarını kesti.

Federal parlamento oturumunda İran doğumlu milletvekili Darya Safai, yerel kıyafetiyle kürsüye çıktı.

İran'da Mahsa Emini'nin öldürülmesi üzerine başlayan protestolara destek içerikli kısa bir konuşma yapan Safai, ardından saçlarını kesti.

Daha sonra Dışişleri Bakanı Lahbib de eline makası alarak saçının bir tutamını kesip Safai'ye karşılık verdi.

Goedele Liekens isimli vekilde onlara katılırken, eylem parlamentoda uzun süre alkışlandı.

Cezayir asıllı Dışişleri Bakanı Lahbib ayrıca bu ay Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısında İran'a yaptırım çağrısı yapacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Milletvekili, Belçika, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek oldu - Son Dakika

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