Belçika Dışişleri Bakanı Reynders, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine Aday Oldu
1 saat önce
Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine aday olduğunu açıkladı.
Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders
, Avrupa
Konseyi Genel Sekreterliğine aday olduğunu açıkladı.
Belçika Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine aday olduğunu açıkladı. Valon MR (Reform Hareket) Partisi'nden olan Reynders, 26 Mayıs'ta yapılacak seçimler için mücadele edecek. Dışişleri Bakanlığı
görevini 2011 yılından beri sürdüren 60 yaşındaki Reynders, 1999'da Maliye
Bakanı olarak Verhofstadt I hükümetinde yer almıştı. - BRÜKSEL
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:52 Kaynak: İHA
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