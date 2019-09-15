Son Dakika Haberleri: Belçika dışişleri bakanına "kara para aklama" soruşturması
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Belçika dışişleri bakanına "kara para aklama" soruşturması

1 saat önce

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders hakkında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kara para akladığı ve rüşvet aldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Belçika dışişleri bakanına

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders hakkında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kara para akladığı ve rüşvet aldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, eski bir istihbarat çalışanının şikayeti üzerine dışişleri bakanı hakkında soruşturma açıldı.

İstihbarat çalışanı, Reynders'in devlet ihaleleri için rüşvet aldığını ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kara para akladığını iddia etti.

AB Komisyonu'nda "hukukun üstünlüğünden" sorumlu olacak

1 Kasım'da AB Komisyonu Başkanlığı görevini devralacak olan Ursula von der Leyen, Belçika'nın AB Komisyonu üyesi adayı Reynders'e "hukukun üstünlüğü" dosyasını verdi.

Reynders ve yeni Komisyonun tüm üyeleri Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ilgili komitelerin ve Genel Kurul'un onayını aldıktan sonra resmi olarak göreve başlayabilecek.

AP Komitelerinin Komisyon üyeleriyle görüşmeleri 30 Eylül'de başlayacak.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:10 Kaynak: AA
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