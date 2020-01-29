Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanı Goffin:

Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanı Philippe Goffin, Belçika Yüksek Mahkemesinin terör örgütü PKK bağlantılı kişilerin yargılanmasını önleyen kararı onaylamasının "PKK'nın Belçika'da yargılanamayacağı anlamına gelmediğini" belirterek "Karar, Belçika devletinin terörizmle mücadelede uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini etkilememektedir." açıklamasında bulundu.

Belçika'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Goffin'in, Belçika Yüksek Mahkemesinin, PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onaylamasına yönelik karar hakkında açıklama yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Belçika Yüksek Mahkemesinin "Ariadna" olarak bilinen davada temyiz başvurusunu reddettiği ve böylelikle Brüksel Temyiz Mahkemesinin Mart 2019'da aldığı PKK mensuplarının yargılanamayacağı yönündeki kararını onadığı anımsatıldı.

"PKK, bir terör örgütüdür"

Kararın, terör örgütü PKK ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara karşı, Belçika'nın terörle mücadele mevzuatı temelinde 2008'de başlatılan kovuşturmalara kesin bir son verdiği belirtilen açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerdeki ortakları gibi Belçika hükümetinin pozisyonunun tartışmasız olduğu ve "PKK'nın bir terör örgütü olduğu ve öyle kalacağı" vurgulandı.

Açıklamada, Bakan Goffin'in, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe aracılığıyla Ankara'ya, dün alınan kararın yürütmeden tamamen bağımsız olan yargının bir ifadesi olduğu ve tüm paydaşlar tarafından bu şekilde anlaşılması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

"Bu karar, PKK ve iştiraklerinin Belçika'da yargılanamayacağı anlamına gelmez"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Goffin, Belçika'nın, PKK ve iştiraklerinin, terör eylemlerine katılan kişiler, gruplar ve kuruluşlar listesine dahil edilmesini savunmaya devam edeceğini belirterek yargı organlarının da PKK'ya bağlı kişi ve kuruluşların kovuşturulmasında Avrupalı ve diğer ortaklarıyla iş birliği yapmayı sürdüreceğini vurguladı.

Goffin, şunları kaydetti:

"Bu karar, PKK ve iştiraklerinin Belçika'da yargılanamayacağı anlamına gelmez. Herhangi bir zamanda, suçlu oldukları ceza kanunu kapsamındaki suçlar ve diğer suçlar için her zaman takibe uğrayabilirler. Karar, PKK veya bağlı kuruluşlarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere, Belçika devletinin terörizmle mücadelede uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini etkilememektedir. Belçika, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye, geleceğe yönelik sürekli yüksek düzeyli bir siyasi diyaloğun sürdürülmesine ve terörizmle mücadele, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı da dahil olmak üzere, ortak çıkarlarına bağlı kalmaya devam edecektir. Belçika ve Türkiye arasındaki ilişkiler uzun süredir devam eden sağlam ve güvene dayalı iş birliğine dayanmaktadır. 1952'den beri aynı askeri ittifakta buluşan müttefik iki ülke, uluslararası iş birliğinin her alanında iş birliği yapmaktadır."

İki ülkenin son yıllarda güçlü bir şekilde büyüyen kültürel, ekonomik, ticari ve turistik ilişkilerinin yanı sıra dostluğa dayalı insani bağlarla bağlandığını vurgulayan Goffin, "Bunun kanıtı olarak, 1960'lı yıllardan beri Belçika'da güçlü bir Türk toplumunun varlığı, ülkelerimiz arasındaki bağın ve ilişkilerimizin gelişmesi için önemli bir itici güçtür." ifadelerini kullandı.

Belçika Yüksek Mahkemesinin, PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığı açıklanmıştı.