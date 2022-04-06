Belçika Diyanet Vakfından farklı milletlerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika
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Belçika Diyanet Vakfından farklı milletlerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

06.04.2022 12:02
Belçika Diyanet Vakfından farklı milletlerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Belçika Diyanet Vakfı, başkent Brüksel'de farklı milletlerden ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıtıyor.

Belçika Diyanet Vakfı, başkent Brüksel'de farklı milletlerden ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıtıyor.

Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü Coşkun Beyazgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının girmesiyle 2020'den itibaren ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası dağıtımı yapıyoruz. Böylece ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu bir nebze olsun burada yaşatmak istedik." dedi.

Ramazan ayı boyunca hem Belçika Diyanet Vakfının genel merkezinde hem de camilerde dağıtımların yapılacağını ifade eden Beyazgül, kolilerin zekat, fitre ve bağışlardan karşılandığını söyledi.

Başvuru yapanların farklı milletlerden olduğunu; dil, din ve ırk gözetmeksizin yardımların yapıldığını belirten Beyazgül, "Biz Belçika'da, Brüksel'de Avrupa'nın başkentinde yaşıyoruz ama ihtiyaç sahipleri dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da var." diye konuştu.

İçlerinde 25 kalem temel ihtiyaç malzemesinin olduğu koliler ramazan boyunca her çarşamba ve cuma günü dağıtılacak. Aralarında Ukraynalıların da olduğu toplam 1000 kişinin yardımlardan faydalanması hedefleniyor.

Belçika Diyanet Vakfından farklı milletlerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Belçika Diyanet Vakfından farklı milletlerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Belçika Diyanet Vakfından farklı milletlerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Belçika Diyanet Vakfından farklı milletlerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

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Brüksel, Belçika, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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