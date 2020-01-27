Belçika: DNA testi pozitif çıktı; Kral II. Albert 50 yaşında bir kızı olduğunu kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Belçika: DNA testi pozitif çıktı; Kral II. Albert 50 yaşında bir kızı olduğunu kabul etti - Son Dakika Dünya

Belçika: DNA testi pozitif çıktı; Kral II. Albert 50 yaşında bir kızı olduğunu kabul etti

6 saat önce

Belçika'da eski Kral II. Albert'in babalık davasında düğüm DNA testinin ardından çözüldü. Eski kral testin pozitif çıkmasının ardından Delphine Boel'in "biyolojik babası" olduğunu kabul etti

Belçika: DNA testi pozitif çıktı; Kral II. Albert 50 yaşında bir kızı olduğunu kabul etti, System.String[]

Eski Belçika Kralı II. Albert yaptırdığı babalık testinin pozitif çıkmasının ardından 50 yaşındaki sanatçı Delphine Boel'in "biyolojik babası" olduğunu kabul etti.


85 yaşındaki eski kral yaptığı açıklamada, 2013'te görevinden ayrılmasının ardından dokunulmazlığının kalkmasıyla başlayan "acı dolu" hukuki sürecin bitmesine karar verdiğini belirtti. Boel yaklaşık 20 yıldır II. Albert'in babası olduğunu iddia ediyor. Eski Kral ise bu iddiayı bugüne kadar reddetmişti.

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Belçika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:44 
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