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Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı - Son Dakika

Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı

27.08.2021 11:20

Priske'nin tur atlaması ile basın toplantısına çıplak çıkacağını açıklayan Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, sözünü tuttu. Maç sonu basın toplantısına sadece havlu ile çıkan Anwerp'in hocası büyük şaşkınlık yarattı.

Avrupa Ligi play-off'unda Omonia'yı yenen Royal Antwerp'in teknik direktörü Brian Priske, maç sonu basın toplantısına çıplak çıktı.

SADECE HAVLU VAR

Skorer'in kaynak olarak gösterdiği Fox Sport'un haberine göre Royal Antwerp'in Danimarkalı teknik direktörü Brian Priske, oyuncularına Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları takdirde basın toplantısına kıyafetleri olmadan katılacağının sözünü verdi. Antwerp, Omonia'yı penaltılarda eledi ve Priske maç sonunda sözünü tutarak kıyafetsiz ve sadece belindeki havluyla maç sonu röportajına çıktı.

'Avrupa Ligi'nde tur atlarsak çıplak dolaşacağım' dedi, sözünü tuttu! İşte Anwerp'in çılgın hocası

"DAHA BÜYÜK BAŞARILAR GELECEK"

Priske maç sonu açıklamasında turu geçmeyi sonuna kadar hak ettiklerini belirterek teknik adam ve takım kadrosu anlamında büyük değişim geçiren Antwerp kulübünün daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirtti.

'Avrupa Ligi'nde tur atlarsak çıplak dolaşacağım' dedi, sözünü tuttu! İşte Anwerp'in çılgın hocası
Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı

Play Off, Fox, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı - Son Dakika Spor


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