Belçika Ekonomisi İlk Çeyrekte %1 Büyüdü - Son Dakika

Belçika Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Belçika'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1 büyümüş, Belçika'da pandeminin başlangıç dönemi olan 2020 yılı birinci çeyreğine göre ise %0, 6 oranında daralmıştır.

Bir önceki çeyreğe göre ekonomik faaliyetlerdeki toparlanma sanayi, inşaat ve hizmetler sektörlerinde sırasıyla %2, 1, %0, 6 ve %0, 7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Pandemide ikinci dalganın etkili olduğu 2020 yılı dördüncü çeyreğinde %6, 4 daralan hanehalkı tüketim harcamaları 2021 yılı ilk çeyreğinde %0, 9 yükselmiştir. Kamu harcamaları %1, 3 artarken, kamu ve özel sektör yatırımlarındaki artış sırasıyla %4, 4 ve %2, 2 seviyesindedir. Mal ve hizmet ithalatı %1, 3, ihracatı ise %0, 5 gerilemiş, net ihracatın GSYİH'ye katkısı 0, 7 yüzde puan olmuştur.

2021 yılı ilk çeyreğinde yurtiçi istihdamda bir önceki döneme göre %0, 1, 2020 yılı aynı dönemine göre ise %0, 2 artış kaydedilmiştir.

Belçika Merkez Bankası tarafından, 29 Nisan tarihinde, henüz KDV, sanayi üretim istatistikleri gibi temel veriler yayınlanmadan önce açıklanan 2021 yılı ilk çeyrek öncü tahminlerinde GSYİH artışının %0, 6 seviyesinde olması beklenmekteydi.

Çeyrekler İtibariyle GSYİH (%)

Kaynak: Belçika Merkez Bankası (NBB)