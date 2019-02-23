Son Dakika Haberleri: Belçika, El Kaide Üyesi El Aroud'un Siyasi Sığınma Talebini Reddetti

Belçika, El Kaide Üyesi El Aroud'un Siyasi Sığınma Talebini Reddetti

1 saat önce

Belçika vatandaşlığını kaybeden El Kaide üyesi Malika El Aroud'un siyasi sığınma talebi reddedildi.

Belçika, El Kaide Üyesi El Aroud'un Siyasi Sığınma Talebini Reddetti, System.String[]
Belçika vatandaşlığını kaybeden El Kaide üyesi Malika El Aroud'un siyasi sığınma talebi reddedildi.

Geçtiğimiz yıl Belçika vatandaşlığını kaybeden Fas kökenli 'Kara Dul' lakaplı El Kaide üyesi terörist Malika El Aroud, sığınma talebinde bulunarak sınır dışı edilmesini engellemeye çalışıyordu. El Aroud, Fas'a iade edildiğinde "insanlık dışı ve onur kırıcı muamele göreceğini" iddia edip mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Fas'ta işkence ya da insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele riski olmadığı kararına vardı.

Belçika Yabancılar Uyuşmazlıkları Konseyi (RVV) tarafından yapılan açıklamada, El Aroud'un iade edilene kadar, kapalı merkezde gözetim altında tutulacağını duyurdu. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

Fas, Belçika, Güncel
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