Belçika eşcinsellik karşıtı mesajlar paylaşan Türk imamı sınırı dışı ediyor

Belçika, Houthalen - Helchteren kasabasında bulunan Diyanet İşleri'ne bağlı Yeşil Cami (Groen Moskee) imamının, eşcinsellik karşıtı görüşleri nedeniyle oturma iznini uzatmayarak, sınır dışı edilmesini kararlaştırdı.

Flaman hükümeti de, Yeşil Cami'nin ruhsatının iptal edilmesi için yasal işlem başlattı.

Belçika medyasında yer alan haberlere göre, Genk şehri yakınlarındaki Houthalen - Helchteren'de bulunan Yeşil Cami'nin imamı, Facebook hesabından, "eşcinselliğin hastalık olduğunu, çürümeye yol açtığını ve İslam tarafından yasaklandığını" ayrımcı bir dille anlatan bir mesaj paylaştı.

İmam, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tartışmalara neden olan eşcinsellik karşıtı vaazını da hatırlattı. "Eşcinsellik kapitalizm ve demokrasi virüsüdür" yazan bir takipçisine de teşekkür etti.

Federal hükümetin İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi, 3 yıldır Belçika'da olduğu belirtilen imamın oturma iznini uzatmama kararı aldıklarını açıkladı. Belçikalı bakan, "Toplumumuza nefret ekmek için gelenlerin burada yeri yoktur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye'den gönderilen imam, geçen Ekim ayında Belçika Göçmen Bürosu'na oturma ve çalışma izninin yenilenmesi için başvuru yaptı. Belçika makamları, eşcinsellik karşıtı görüşleri nedeniyle, imam hakkında, "kamu düzeni ve ulusal güvenliğe zarar verebileceği" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Cami yönetimi yasal girişimde bulunacak

Belçika hükümetinin, oturma izni uzatılmayan Türk imamdan ülkeyi terk etmesini isteyeceği belirtildi.

Devlet Bakanı Mahdi, "Eşcinsel topluluğunu damgalamaya ve bu tür mesajları yaymaya daha fazla tahammül edemeyiz. Bir imam olarak Belçika'da çalışma hakkına sahipseniz, örnek bir göreviniz vardır. Değerlerimize uymak istemeyen herkes, sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak" diye konuştu.

Flaman İç İdaresi ve Uyum Bakanı Bart Somers de, Yeşil Cami'nin ruhsatının iptali için yasal işlem başlattı. Somers, "lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT) toplumuna yönelik nefret ve ayrımcı mesajlar yaydığı gerekçesiyle, Yeşil Cami'nin tanınırlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Houthalen - Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans da, belediye meclisinin Yeşil Camii konusunu ciddi şekilde değerlendireceğini söyledi. Belediye başkanı, "Demokratik, anayasal devlete karşı gelen ayrımcı mesajlar kabul edilemez. Belediyemiz, eşitliğe ve hoşgörüye büyük önem veriyor" dedi.

Yeşil Cami yönetiminden bir yetkili ise, BBC Türkçe'ye, Belçika hükümetinin aldığı karar nedeniyle şaşkınlık içinde kaldıklarını belirterek, Perşembe günü gerekli yasal girişim için avukatla görüşeceklerini söyledi. Cami derneği yöneticisi, suçlamalara hedef olan imamın ismini, "Bilmiyorum, unuttum" diyerek ısrarla söylemekten kaçındı.