Belçika Flaman Hükümeti, Suudi Arabistan ile Ticaret Konusunda Geri Adım Attı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan ile ticaret yapmayacağını açıklayan Belçika Flaman Hükümeti, geri adım atarak mart ayında Suudi Arabistan ile ticaret görüşmesi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan ile ticaret yapmayacağını açıklayan Belçika Flaman Hükümeti, geri adım atarak mart ayında Suudi Arabistan ile ticaret görüşmesi gerçekleştirileceğini duyurdu.



Belçika'nın Flaman Hükümeti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından aldığı Suudi Arabistan ile ticaret yapmama kararından geri adım attı. Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Geert Bourgeois'un "Arabistan ile hiçbir konuda ticaret yapmayacağım. Bu sözümden emin olunuz" açıklamasına rağmen, mart ayında devlet kurumu olan Flaman Yatırım ve Ticaret (FIT) tarafından Suudi Arabistan'a ticaret gezisi düzenleneceği bildirildi.



Flaman Groen (Yeşiller) ve Sp.a (Sosyalist) Partisi söz konusu kararı eleştirerek, yapılması planlanan görüşmeyi kınadıklarını ifade etti. Flaman Yatırım ve Ticaret Kurumu Proje Sorumlusu Mohsin Abbas ise "Belçika, Avrupa veya BM'nin uyguladığı genel bir ambargo olmadığı ve silah ihraç etmediğimiz sürece konuya itiraz eden kimse yok. Bu nedenle Suudi Arabistan ile ticaret etmeye devam edeceğiz" sözleriyle görüşmeler konusunda kararlı olduklarının altını çizdi. - BRÜKSEL

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