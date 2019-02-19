Belçika Flaman Meclis Başkanından Konferansa İzin Vermeyen Tajani'ye Mektup

Belçika'da Flaman Meclis Başkanı Jan Peumans, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra ve eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont'un dün parlamentoda yapmayı planladığı konferansı iptal eden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani'ye mektup göndererek kararı kınadı.

Belçika'da Flaman Meclis Başkanı Jan Peumans, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra ve eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont'un dün parlamentoda yapmayı planladığı konferansı iptal eden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani'ye mektup göndererek kararı kınadı.



Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra ve eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont'un dün parlamentoda yapmayı planladığı konferansı iptal etti. Tajani'nin kararına Belçika'da Flaman Meclis Başkanı Jan Peumans'dan tepki geldi. Peumans Tajani'ye sitem dolu mektup göndererek, aldığı kararı doğru bulmadığını ifade etti.



İspanya'daki ayrılıkçı Katalanlara destek veren Peumans, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'ye gönderdiği mektubunda "Avrupa Parlamentosu'nda Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra ve eski Başkanı Carles Puigdemont'un konferans vermesine izin vermeyip reddeden AP Başkanı Antonio Tajani'yi kınıyorum. Tajani, acaba hangi gerekçelerle İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra ve eski Başkanı Carles Puigdemont'un konferans vermesine izin vermedi. Gerçekten merak ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Bu gerçekten utanç verici bir durum"



Jan Peumans, "Avrupa Parlamento Başkanı Antonio Tajani'nin, Katalanlara yönelik tutumu gerçekten utanç verici bir durum. Torra liderliğindeki Katalan heyetine benim öncülüğümde Flaman Parlamentosu'nda konferans verilmesine izin verildi. Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak görevinizde, sizi şahsen bu demokratik hakların ihlal edilmesinden sorumlu tutuyorum. Dahası, bu gibi durumlarda derhal etkili, daha demokratik ve hoşgörülü bir tutum benimseyeceğinizi umuyorum" dedi.



"Tajani güvenlik endişelerini dile getirdi"



Avrupa Parlamento Başkanı Antonio Tajani, Katalan Başkanı Quim Torra ve eski Katalan Başkanı Carles Puigdemont'un konferansına güvenlik gerekçesiyle izin verilmediğini dile getirdi. Tajani açıklamasında "Etkinliğin kamu düzeninin korunmasına yönelik bir tehdit oluşturma riski vardır" dedi.



Flaman Meclis Başkanı Peumans, "Tajani'nin tutumunu kınayan sözlerden yoksun. Bu tam bir rezalet. Bu şekilde, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin kendi anayasasına göre savunması gereken demokrasi ve ifade özgürlüğü kurallarını ihlal ediyor" dedi. Tajani'ye göre, Katalanlarla İspanyol hükümeti arasındaki çatışmada 'kutuplaşmayı' reddetmeyi güçlendiriyor. Peumans, "Tüm Avrupa halklarını birleştirmenin en iyi yolu bu değil" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

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