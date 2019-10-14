Son Dakika Haberleri: Belçika, Fransa ve Lüksemburg'tan Türkiye açıklaması
Son Dakika Dünya Belçika, Fransa ve Lüksemburg'tan Türkiye açıklaması

Belçika, Fransa ve Lüksemburg'tan Türkiye açıklaması

1 saat önce

Avrupa Birliği Dişişleri Bakanları Lüksemburg'da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı görüşecek

Belçika, Fransa ve Lüksemburg'tan Türkiye açıklaması, System.String[]

Avrupa Birliği Dişişleri Bakanları Lüksemburg'da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı görüşecek. Birlik içinde yükselen yaptırım sesleri çerçevesinde bütün Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması konusu ele alınacak.


Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye konusunun toplantının ana gündem maddesini oluşturduğunu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel temsilcisi Geir Pedersen'den de destek alacaklarını ifade etti.

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Avrupa Birliği, Lüksemburg, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:12 
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