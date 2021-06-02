Üye Girişi
Belçika Genelkurmay Başkanı Hofman, aşırı sağcı firari askerle ilgili hatalarını kabul etti - Son Dakika

Belçika Genelkurmay Başkanı Hofman, aşırı sağcı firari askerle ilgili hatalarını kabul etti

02.06.2021 13:00
Belçika Genelkurmay Başkanı Hofman, aşırı sağcı firari askerle ilgili hatalarını kabul etti, System.String[]

Belçika Genelkurmay Başkanı Michel Hofman, birliğinden çaldığı ağır silahlarla kayıplara karışan ve "terör saldırısı" düzenlemesinden endişe edilen aşırı sağcı askerle ilgili bazı hatalar yaptıklarını söyledi.

Belçika Genelkurmay Başkanı Michel Hofman, birliğinden çaldığı ağır silahlarla kayıplara karışan ve "terör saldırısı" düzenlemesinden endişe edilen aşırı sağcı askerle ilgili bazı hatalar yaptıklarını söyledi.

Polis ve ordunun yaklaşık iki haftadır aradığı 46 yaşındaki Jürgen Conings hakkında Belçika'nın RTBF televizyonuna konuşan Amiral Hofman, "Saklamanın anlamı yok. Bilgi akışında ve bazı güvenlik uygulamalarında hatalar yaptık." dedi.

Hofman, daha önce radikal eğilimleri nedeniyle tehlikeli sayılan en az 30 asker arasında ismi bulunan Conings'in durumuyla ilgili bilginin "en üst seviyelere" aktarılmadığını, firari askeri en kısa zamanda canlı olarak ele geçirmeyi umduklarını kaydetti.

Orduda aşırı sağ eğilimlerin bulunup bulunmadığı sorulan Hofman, "Ordu toplumun bir yansımasıdır. Her eğilim, her fikir orduda bulunabilir." diye konuştu.

Conings'in başka bazı askerlerle birlikte radikal eğilimleri nedeniyle gözlem altında bulunduğu bildirilmişti. Buna rağmen Conings'in silahlara erişiminin engellenmediği gerekçesiyle orduya yönelik eleştiriler gündeme gelmişti.

Aşırı sağcı partiye üye olmuş

Öte yandan, Conings'in Belçika'nın Flaman bölgesindeki aşırı sağcı Vlaams Belang partisine üye olduğu ortaya çıktı.

Daha önce partinin lideri Tom Van Grieken'in partisinin Conings ile ilişkilendirilmesine karşı çıkmasına rağmen Vlaams Belang'ın sözcüsü Belçika basınına yaptığı açıklamada, firari askerin 2020 sonuna kadar partilerinin üyesi olduğunu açıkladı.

Conings'i bulmak için 17 Mayıs'tan beri çoğunlukla ormanlık alanda yürütülen arama operasyonları hala sonuç vermedi. Bu süre içinde aşırı sağ eğilimleri bulunan birçok kişinin evinde de aramalar yapıldı ancak Conings hala bulunamadı.

Belçika ordusuyla Irak, Bosna, Afganistan gibi bölgelerde bulunan özel eğitimli Conings, arkasında veda mektupları bırakarak firar etmişti. Ordudan anti tank roketleri, ağır makinalı silahlar çalarak kaybolan Conings'in, mektuplarından birinde "insanların hayatına yön veren virologlar ve siyasetçilerden kurtulmak" istediğini yazdığı belirtilmişti.

Belçika'nın salgın tedbirlerinde imzası bulunan virolog Marc Van Ranst ve ailesi, bu tehdit üzerine güvenli bir yere götürülmüştü.

Firari askerin ayrıca daha önce bir arkadaşına bir camiye saldırı düzenlemekten bahsettiği ortaya çıkınca, Conings'in bulunabileceği bölgedeki camilerde güvenlik önlemleri alınmıştı.

Genelkurmay Başkanı, Belçika, Polis, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika Genelkurmay Başkanı Hofman, aşırı sağcı firari askerle ilgili hatalarını kabul etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn TikTok'a dava açtı TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn TikTok'a dava açtı Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar! Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Edin Dzeko İstanbul'dan fotoğraf paylaştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı Edin Dzeko İstanbul'dan fotoğraf paylaştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi

Son Dakika Haberleri
14:09 TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn TikTok'a dava açtı
14:05 Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi
14:03 Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti
14:00 Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar!
13:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!
13:40 Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi
13:36 Edin Dzeko İstanbul'dan fotoğraf paylaştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı
13:34 Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!
13:32 Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
13:31 Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı
Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı         
14:12
Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi         
14:05
İngiltere'de palalı saldırganlar bir adamı hedef aldı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı İngiltere'de palalı saldırganlar bir adamı hedef aldı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı         
14:03
İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıkan Burhan Şeşen, müzisyenlere destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıkan Burhan Şeşen, müzisyenlere destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?         
13:56
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!         
13:34
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı         
12:45
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler         
11:58
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti         
19:02
Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 14:22:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçika Genelkurmay Başkanı Hofman, aşırı sağcı firari askerle ilgili hatalarını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement