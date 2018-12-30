Son Dakika Haberleri: Belçika Göç ve Mülteci Bakanı de Block: "Brüksel Mahkemesinin Daeş Kararına İtiraz Edeceğiz"

Belçika Göç ve Mülteci Bakanı de Block: "Brüksel Mahkemesinin Daeş Kararına İtiraz Edeceğiz"

1 saat önce

Belçika Göç Bakanı de Block, Brüksel Mahkemesinin DEAŞ militanlarıyla evli 2 kadının ve 6 çocuğun ülkeye geri getirilmesi kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Belçika Göç ve Mülteci Bakanı de Block:
Belçika Göç Bakanı de Block, Brüksel Mahkemesinin DEAŞ militanlarıyla evli 2 kadının ve 6 çocuğun ülkeye geri getirilmesi kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Belçika Mahkemesi, DEAŞ militanlarıyla evli olan 2 kadın vatandaşı ve 6 çocuğunun Suriye'de YPG'nin kontrolündeki kamptan alınarak ülkesine getirilmesi için hükumete talimat vermişti. Belçika Göç ve Mülteci Bakanı Maggie de Block, Brüksel Mahkemesinin kararına itiraz edeceklerini açıkladı. "Çocukların sorumluluğunu üstlenebiliriz ancak annelerinin sorumluluğunu üstlenemeyiz" diyen de Block, "Karara itiraz edip 6 çocuk için ne yapabiliriz bunu görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Çocukları geri getireceğiz"

Çocukların içinde bulunduğu durumu seçme gibi şansı olmadığını söyleyen Bakan de Block, "Böyle bir durumun içinde doğmayı seçmeyen çocuklar ile anneler arasında bir ayrım yapmalıyız. Altı çocuktan dördünün, burada büyükannesi ve büyükbabası da bulunan Belçikalı çocuklar. Çocuklardan biri de çok hasta. Bu konudaki sorumluluklarımızı almak zorundayız" diye konuştu.

Belçika vatandaşı olan Tatyana Wielandt (26) ve Büşra Abouallal (25) adlı iki kadın ve 6 çocuğu YPG'nin kontrolünde olan bir kampta yaşadığı tespit edilmiş, hükumetin 40 gün içinde aileleri getiremezse çocuk başına günlük 5 bin Euro, toplam 1 milyon Euro tazminat ödemesi yönünde karar verilmişti. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:56 Kaynak: İHA

Brüksel, Belçika, Güncel
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