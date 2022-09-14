Ancak o sırada Porto ile yaptığı Şampiyonlar Ligi maçından dönen Brugges futbol takımını taşıyan uçak Ostend Havalimanı için inişe geçtiği için F-16 başkent Brüksel'e çevrildi.

Kaynak: AA

Brüksel, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Belçika'da savaş uçağı sivil havalimanına mecburi iniş yaptı - Son Dakika

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