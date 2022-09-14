Belçika'da savaş uçağı sivil havalimanına mecburi iniş yaptı - Son Dakika
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Belçika'da savaş uçağı sivil havalimanına mecburi iniş yaptı

14.09.2022 20:18
Belçika'da savaş uçağı sivil havalimanına mecburi iniş yaptı

Belçika Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı yıldırım çarpması nedeniyle başkent Brüksel'deki sivil havalimanına inmek zorunda kaldı.

Belçika Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı yıldırım çarpması nedeniyle başkent Brüksel'deki sivil havalimanına inmek zorunda kaldı.

Belçika basınının askeri kaynaklardan aktardığına göre, bugün öğle saatlerinde uçuş sırasında yıldırım çarpan F-16'nın pilotu acil iniş talep etti.

Yıldırım nedeniyle elektrik sisteminde arıza oluşan uçak, önce ülkenin batısında okyanus kıyısındaki Ostend Havalimanı'na yönlendirildi.

Ancak o sırada Porto ile yaptığı Şampiyonlar Ligi maçından dönen Brugges futbol takımını taşıyan uçak Ostend Havalimanı için inişe geçtiği için F-16 başkent Brüksel'e çevrildi.

Savaş uçağı Uluslararası Brüksel Havalimanı'na güvenli şekilde indi.

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Kaynak: AA

Brüksel, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da savaş uçağı sivil havalimanına mecburi iniş yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Belçika'da savaş uçağı sivil havalimanına mecburi iniş yaptı - Son Dakika
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