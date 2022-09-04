Belçika'da aşırı sağcılar Hitler'i yüceltmek için özel araç plakaları almış - Son Dakika
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Belçika'da aşırı sağcılar Hitler'i yüceltmek için özel araç plakaları almış

04.09.2022 12:48
Belçika'da aşırı sağcılar Hitler'i yüceltmek için özel araç plakaları almış

Belçika hükümeti, aşırı sağcıların Adolf Hitler'i yüceltmek için kullandıkları araç plakaları konusunda harekete geçiyor.

Belçika hükümeti, aşırı sağcıların Adolf Hitler'i yüceltmek için kullandıkları araç plakaları konusunda harekete geçiyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, Belçika Eşit Fırsat Merkezi (Unia), bazı aşırı sağ gruplara mensup kişilerin "Heil Hitler" anlamındaki "HH" ibaresi bulunan plakaları kullandığı yönünde şikayetler aldı.

Ayrıca bir araç sahibinin "RAS-88" uzantılı plaka aldığı, 88'in alfabede H harfinin sekizinci sırada bulunması nedeniyle seçildiği, "RAS" ibaresinin ise Hollandaca "ırk" anlamına geldiği ifade edildi.

1000 avro ödenerek alınan özel plakalarla Nazizm ve Hitler'in yüceltildiğini belirten Belçika makamları, plakaların iptal edileceğini belirtti.

Unia Direktörü Els Keytsman, ortada bir tür Yahudi karşıtlığı bulunduğunu, plaka tahsis eden birimlerle temasa geçtiklerini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Georges Gilkinet ise bundan böyle daha fazla sayıda "uygun olmayan" plakanın araçlara verilmesini engelleyeceklerini kaydetti.

Gilkinet, "Kasıtlı olsun olmasın, ırkçı ve yabancı düşmanı mesajlara izin verilemez. Bu tür plakaların kullanılmasını öğrendiğimde şoke oldum." dedi.

Gilkinet, plaka tahsis prosedürlerini sıkılaştıracaklarını, yasaklı ibarelerin bulunduğu "kara listenin" istihbarat birimlerinden alınacak değerlendirmeyle genişletileceğini açıkladı.

Belçika'da tahsis edilen bir araç plakası iptal edilemiyor. Araç sahiplerinin plakaları kendi istekleriyle iptal etmeleri gerekiyor. Yetkililerin, bu tür tartışmalı ibarelerin bulunduğu plakaların sahipleriyle irtibata geçerek orta yolu bulmaya çalışacağı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da aşırı sağcılar Hitler'i yüceltmek için özel araç plakaları almış - Son Dakika

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