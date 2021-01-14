Belçika İçişleri Bakanı'ndan gözaltında ölen genç için düzenlenen gösterideki şiddet eylemlerine tepki Açıklaması - Son Dakika

Belçika İçişleri Bakanı'ndan gözaltında ölen genç için düzenlenen gösterideki şiddet eylemlerine tepki Açıklaması

14.01.2021 00:43
Belçika İçişleri Bakanı'ndan gözaltında ölen genç için düzenlenen gösterideki şiddet eylemlerine tepki Açıklaması, System.String[]

Belçika İçişleri Bakanı Annelis Verlinden, başkent Brüksel'de Afrikalı bir gencin gözaltına alındıktan bir saat sonra hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen gösterilerdeki şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Belçika İçişleri Bakanı Annelis Verlinden, başkent Brüksel'de Afrikalı bir gencin gözaltına alındıktan bir saat sonra hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen gösterilerdeki şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Belçika kamu yayın kuruluşu VRT televizyonuna açıklama yapan Verlinden, "Kamu malına zarar verme, kundaklama, polise taş atma gibi eylemler kabul edilemez. Bunlar görülmüş şeyler değil." dedi.

İbrahima Barrie adlı 23 yaşındaki gencin polis tarafından gözaltına alındıktan bir saat sonra hayatını kaybetmesinin soruşturulduğunu hatırlatan Verlinden, şunları söyledi:

"Gözaltındayken yanlış giden bir şey olup olmadığını öğrenmek için her şey yapılıyor. Bunun takipçisi olacağız. Gerekirse polisin kusurlu davranışını hakkında gerekli adımları atarız. Ancak bugün itibarıyla böyle bir şey yapmak için neden yok. Bu yüzden bu tür şiddet eylemlerinin de hiçbir gerekçesi bulunmuyor." diye konuştu.

Polis, Brüksel'in kuzeyindeki tren istasyonu yakınında 9 Ocak gecesi İbrahima Barrie'yi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle gözaltına almak istemişti. Barrie'nin ise cep telefonuyla polislerin videosunu çektiği, daha sonra koşarak kaçtığı belirtilmişti.

Kısa sürede yakalanıp karakola götürülen Barrie'nin bir saat sonra bilincini kaybettiği ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Gencin ölümü hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı.

Barrie'nin gözaltında hayatını kaybetmesini protesto eden yüzlerce kişi dün önce olayın meydana geldiği polis karakolu yakınında toplanmış, bir grubun taşkınlığı üzerine olaylar çıkmıştı. Polisin müdahale ettiği grup, bazı polis araçlarının camlarını kırmış, bir polis merkezinin girişi ile bir aracı ateşe vermiş, bankaların para çekme makineleri ve tramvay durakları gibi yerleri tahrip etmişti.

Süleyman Soylu, Belçika, Brüksel, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika İçişleri Bakanı'ndan gözaltında ölen genç için düzenlenen gösterideki şiddet eylemlerine tepki Açıklaması - Son Dakika


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