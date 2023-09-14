Belçika, iPhone 12'nin yaydığı radyasyon miktarını incelemeye alıyor

Belçika, Fransa'da satışı durdurulan iPhone 12 model telefonun yaydığı radyasyon miktarı nedeniyle incelemeye alındığını duyurdu. Fransa, iPhone 12'nin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

"POTANSİYEL TEHLİKESİNE" ANALİZ TALEBİ

Belçika Dijitalleşmeden Sorumlu Dışişleri Bakanı Mathieu Michel, yaptığı yazılı açıklamada, Belçika Posta Hizmetleri ve Telekomünikasyon Enstitüsünden (BIPT), iPhone 12'nin "potansiyel tehlikesini" analiz etmesini istediğini bildirdi. Apple grubu başta olmak üzere tüm cihazların belli bir takvimde incelenmesini istediğini belirten Michel, cihazların yaydığı elektromanyetik dalgaların yürürlükteki Avrupa Birliği (AB) mevzuatına göre analiz edilmesini ve düzeltici önlemlerin önerilmesini talep ettiğini kaydetti.

RADYASYON SINIRININ GEÇTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Fransa'da elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik dalga miktarını kontrol eden kurum, 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12'nin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiğinin tespit edildiğini duyurmuştu. Avrupa'da bir telefon cepte veya elde tutulduğunda, 4W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunurken, bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg olduğu ortaya konulmuştu.