Belçika, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Belçika, bir vatandaşının İran'da 40 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili İran'ın Brüksel Büyükelçisi Hossein Dehghani'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Twitter hesabı üzerinden, Şubat 2022'den bu yana İran'da tutulan yardım görevlisi Olivier Vandeecasteele'nin "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" iddiasıyla yargılandıktan sonra 40 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Lahbib, İran'ın Vandeecasteele'ye yönelik suçlamalar ya da yargılanmasıyla ilgili bilgi paylaşmadığını, İran Büyükelçisinin basında çıkan haberlere istinaden bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Lahbib, Belçika'nın Vandeecasteele'nin keyfi tutuklanmasını kınadığını ve serbest bırakılması için gerekli girişimleri sürdürdüğünü ifade etti.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Vandeecasteele, "yabancı istihbarat servisi adına İran'a karşı casusluk yapmak", "İran'a karşı düşman ABD hükümetiyle işbirliği yapmak", İran'da döviz kaçakçılığı" ve "kara para aklamak" suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılanmış, 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan İran'da tutuklu Belçika vatandaşına mahkumiyet kararının, Belçika Anayasa Mahkemesinin 8 Aralık 2022'de İran ile mahkum takası anlaşmasını askıya almasının ardından gelmesi dikkati çekti.

İki ülke arasında mahkumların takasını öngören anlaşmayla ilgili hazırlanan tasarı, 21 Temmuz 2022'de Belçika Parlamentosunda onaylanmıştı. Anlaşmanın, Belçika'da terör suçlamasıyla hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin ülkesine dönmesini sağlayacağı öngörülüyordu.