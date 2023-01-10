Belçika, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Belçika, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

10.01.2023 20:23

Belçika, bir vatandaşının İran'da 40 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili İran'ın Brüksel Büyükelçisi Hossein Dehghani'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Belçika, bir vatandaşının İran'da 40 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili İran'ın Brüksel Büyükelçisi Hossein Dehghani'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Twitter hesabı üzerinden, Şubat 2022'den bu yana İran'da tutulan yardım görevlisi Olivier Vandeecasteele'nin "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" iddiasıyla yargılandıktan sonra 40 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Lahbib, İran'ın Vandeecasteele'ye yönelik suçlamalar ya da yargılanmasıyla ilgili bilgi paylaşmadığını, İran Büyükelçisinin basında çıkan haberlere istinaden bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Lahbib, Belçika'nın Vandeecasteele'nin keyfi tutuklanmasını kınadığını ve serbest bırakılması için gerekli girişimleri sürdürdüğünü ifade etti.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Vandeecasteele, "yabancı istihbarat servisi adına İran'a karşı casusluk yapmak", "İran'a karşı düşman ABD hükümetiyle işbirliği yapmak", İran'da döviz kaçakçılığı" ve "kara para aklamak" suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılanmış, 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan İran'da tutuklu Belçika vatandaşına mahkumiyet kararının, Belçika Anayasa Mahkemesinin 8 Aralık 2022'de İran ile mahkum takası anlaşmasını askıya almasının ardından gelmesi dikkati çekti.

İki ülke arasında mahkumların takasını öngören anlaşmayla ilgili hazırlanan tasarı, 21 Temmuz 2022'de Belçika Parlamentosunda onaylanmıştı. Anlaşmanın, Belçika'da terör suçlamasıyla hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin ülkesine dönmesini sağlayacağı öngörülüyordu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
İran'da bir Belçika vatandaşına verilen 40 yıllık hapis cezası iki ülke arasında kriz çıkardı İran'da bir Belçika vatandaşına verilen 40 yıllık hapis cezası iki ülke arasında kriz çıkardı İran'da 'casusluk' iddiasıyla yargılanan Belçikalı, 40 yıl hapse mahkum edildi İran'da 'casusluk' iddiasıyla yargılanan Belçikalı, 40 yıl hapse mahkum edildi

Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Belçika, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2023 20:59:19. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement