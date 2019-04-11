Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Üstün, Yeni Zelanda'da Hastanede Yarılıları Ziyaret Etti

Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, Christchurch şehrindeki terör saldırısına maruz kalanların ailelerini ziyaret etmek üzere geldiği Yeni Zelanda'da hastanedeki yaralıları da ziyaret etti.

Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, Christchurch şehrindeki terör saldırısına maruz kalanların ailelerini ziyaret etmek üzere geldiği Yeni Zelanda'da hastanedeki yaralıları da ziyaret etti.



Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, Berlin İslam Federasyonu Başkanı Murat Gül ve Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, Christchurch şehrindeki terör saldırısına maruz kalanların ailelerini ziyaret etmek için geldikleri Yeni Zelanda'da temaslarının ikinci gününde hastanede yaralıları ziyaret etti. Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Üstün, "Ziyaretimizin 2. günü terör saldırılarında yer alan kardeşlerimizi hastanede ziyaretle geçti. Özellikle en ağır yaralı olan Zekeriya kardeşimiz vücuduna 4 kurşun isabet etmiş ve iç organlarının hemen hemen büyük bölümü ağır tahrip görmüş saldırıdan bugüne kadar büyük ameliyatlar geçirmiş. Söylediklerimizi duysa da konuşamıyor. Babası ve annesi Ankara'da oturuyorlar ve televizyondan evlatlarının yaralandığını öğreniyorlar. Apar topar devletin de yardımıyla buraya geliyorlar o günden beri de evlatlarının yanındalar. Ahmet amcamız ve Fatma teyzemiz evlatlarının bu duruma düşmesinden büyük üzüntü duymakta. Halen daha terör saldırısının yankısı devam ediyor" dedi.



Christchurch belediye yetkilileri ile görüşme



Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, Berlin İslam Federasyonu Başkanı Murat Gül ve Federal Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, Christchurch belediye yetkilileri ile de birer görüşme gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme Christchurch belediyesinde yapıldı. Heyet, terör saldırısından duydukları üzüntüyü ifade etti.



Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün beraberindeki heyetle birlikte, Yeni Zelanda ziyaretinin ilk gününde 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının gerçekleştiği Al Noor ve Linwood camilerini ziyaret etmişti. - WELLINGTON

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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