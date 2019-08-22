Son Dakika Haberleri: Belçika İslam Temsil Kurulu radikalleşmeyi önlemek için 18 kadın din görevlisi istihdam edecek
Son Dakika Dünya Haber

Belçika İslam Temsil Kurulu radikalleşmeyi önlemek için 18 kadın din görevlisi istihdam edecek

32 dakika önce

Belçika'daki Müslüman toplumunu temsil eden ve hükümetle toplum adına ilişkileri yürüten Belçika İslam Temsil Kurulu, radikalleşmeyi önlemek için 18 vaize ve 4 danışman istihdam edecek. 780 bin euroluk bütçe ayrılacak, maaşların tamamı Belçika Adalet Bakanlığı tarafından ödenecek.

Belçika İslam Temsil Kurulu radikalleşmeyi önlemek için 18 kadın din görevlisi istihdam edecek, System.String[]

Belçika'da Müslümanları temsil eden ve hükümetle toplum adına ilişkileri yürüten İslam Temsil Kurulu, dini radikalleşmeyi önlemek için 18 vaize ve 4 danışman istihdam edecek. Yeni kadrolar için 780 bin euroluk bütçe ayrılacak ve maaşların tamamı Belçika Adalet Bakanlığı tarafından ödenecek.


Euronews Türkçe'ye konuşan Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, "Kadınların da doğru bir İslam'a erişim hakkı olmalı" dedi. Ülke çapında radikalleşmeye karşı birçok panel düzenlediklerini belirten Üstün, 'Belçika basınının ve siyasi partilerin vaize kadrosunun çıkmasını olumlu karşıladığını, Müslümanlarda reform olarak algılandığını' ifade etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reuters: İdlib'den kaçan 60 bin sivil Türkiye sınırına geldi
California'da bir otel çalışanı iş arkadaşını ihbar ederek toplu katliamı önledi İngilizler Türkiye'den Avrupa'ya giden göçmenlerin sayısının 3'e katlandığını yazdı Kore sınırında 43 yıl önce neredeyse savaş çıkartan ağaç budaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 19:03:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika İslam Temsil Kurulu radikalleşmeyi önlemek için 18 kadın din görevlisi istihdam edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]