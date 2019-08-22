Belçika İslam Temsil Kurulu radikalleşmeyi önlemek için 18 kadın din görevlisi istihdam edecek
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Belçika'daki Müslüman toplumunu temsil eden ve hükümetle toplum adına ilişkileri yürüten Belçika İslam Temsil Kurulu, radikalleşmeyi önlemek için 18 vaize ve 4 danışman istihdam edecek. 780 bin euroluk bütçe ayrılacak, maaşların tamamı Belçika Adalet Bakanlığı tarafından ödenecek.
Belçika'da Müslümanları temsil eden ve hükümetle toplum adına ilişkileri yürüten İslam Temsil Kurulu, dini radikalleşmeyi önlemek için 18 vaize ve 4 danışman istihdam edecek. Yeni kadrolar için 780 bin euroluk bütçe ayrılacak ve maaşların tamamı Belçika Adalet Bakanlığı tarafından ödenecek.
Euronews Türkçe'ye konuşan Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, "Kadınların da doğru bir İslam'a erişim hakkı olmalı" dedi. Ülke çapında radikalleşmeye karşı birçok panel düzenlediklerini belirten Üstün, 'Belçika basınının ve siyasi partilerin vaize kadrosunun çıkmasını olumlu karşıladığını, Müslümanlarda reform olarak algılandığını' ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:30
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