Belçika: (İsrail'le etiket krizi) Politikamız aynı, AB kararını uyguluyoruz - Son Dakika

Belçika Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki topraklardan ihraç edilen ürünlere "İsrail malı" etiketi kullanılmasını engelleyen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kararını uyguladıklarını, politikalarının değişmediğini duyurdu.

Bakanlığın açıklaması, Brüksel'de bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Idan Roll'ün, Belçika'nın İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde ürettiği ürünlerini "İsrail'de üretilmiştir" yerine "Yerleşim birimlerinde üretilmiştir" şeklinde damgalama kararı alması nedeniyle temaslarını iptal etmesi üzerine geldi.

Belçika Dışişleri Bakanlığından ülkenin yüksek tirajlı gazetesi Le Soir'e yapılan açıklamada ise "Belçika'nın politikasının değişmediği ve söz konusu 'ayrıştırmanın', yazılı biçimde yıllardır yürürlükte olduğu" belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Dışişleri Bakanı Sophie William'ın ofisinin dünkü toplantılarının gerçekleşmemiş olmasından üzüntü duyduğu" ifade edildi.

Yine Le Soir'de yer alan bir habere göre, Belçika bu kararı bir sene kadar önce AB Komisyonunun yayınladığı kılavuza göre aldı.

Ancak 21 Kasım'a kadar söz konusu karar, "Belçika'nın farklılaştırma politikasını öne çıkarmak niyetinde olduğunu" belirtmekle yetiniyor ve bu politikanın uygulanması "dışişleri bakanının takdirine" bırakıyordu.

Söz konusu tarihte ise Dışişleri, Ekonomi ve Maliye Bakanlıkları ortak bir uzlaşıyla başta etiketlerdeki denetimleri sıkılaştırmak üzere somut tedbirler almaya karar verdi.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin dünkü haberine göre, İsrailli Bakan söz konusu gelişme üzerine dışişleri bakanlığı ve parlamento temaslarını iptal etti.

İsrail işgali altındaki topraklar ve yasa dışı yerleşimlerden ihraç edilen ürünlerle ilgili AB kararları

AB Komisyonundan 11 Kasım 2015'te yapılan açıklamada İsrail işgali altındaki bölgelerden gelen ürünlerin menşesine ilişkin bir kılavuz yayınlanmıştı. Bunun yeni olmadığı, mevcut AB mevzuatının etkili bir şekilde uygulanmasını hedeflediği belirtilmiş ve "Amaç, üye ülkelere ve tüketicilere ürünler hakkında gerekli bilgileri vermek." denilmişti.

Avrupa Adalet Divanı da 2019 yılında İsrail'in Batı Şeria ve 1967'de işgal ettiği bölgelerden AB'ye ithal edilen gıda maddelerinin özel olarak etiketlendirilmesi gerektiğine hükmetmişti.