Son Dakika Haberleri: Belçika İstihbaratı Seçimlere Rus Müdahalesi Olabileceği Konusunda Uyarıldı

Belçika İstihbaratı Seçimlere Rus Müdahalesi Olabileceği Konusunda Uyarıldı

2 saat önce

Belçika istihbarat servislerini kontrol eden "Komite I" Başkanı Serge Lipszyc, Rusya'nın 26 Mayıs'taki Belçika genel seçimlerini manipüle edebileceği konusunda uyardı.

Belçika İstihbaratı Seçimlere Rus Müdahalesi Olabileceği Konusunda Uyarıldı, System.String[]
Belçika istihbarat servislerini kontrol eden "Komite I" Başkanı Serge Lipszyc, Rusya'nın 26 Mayıs'taki Belçika genel seçimlerini manipüle edebileceği konusunda uyardı.

Erken seçime giden Belçika'da İstihbarat Servislerini kontrol eden "Komite I" Başkanı Serge Lipszyc, yalan haberler ve manipülasyon konusunda uyarılarda bulundu. Rusya'nın, ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini ortaya çıkaran CIA belgelerini hatırlatan Lipszyc, "ABD'deki gibi durumla karşı karşıya kalmamalıyız. İstihbarat servisleri, 'dış müdahale' ve 'sahte haberlere' karşı hazırlıklı olmalı" dedi.

Yerel, federal ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de istihbarat servislerinin tetikte olması gerektiğine dikkat çeken Lipszyc, "Komite I temel olarak Belçika istihbarat servislerinin kullandığı yöntemlerin yeterli olup olmadığıyla ilgileniyoruz. Yasanın bu konuda nasıl uygulandığını göreceğiz" diye konuştu. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Belçika, Politika
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