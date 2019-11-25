Son Dakika Haberleri: Belçika: Kaybolan ve şiddet gören kadınlara dikkat çekmek için kırmızı ayakkabılar açık hava sergisi
Son Dakika Dünya Belçika: Kaybolan ve şiddet gören kadınlara dikkat çekmek için kırmızı ayakkabılar açık hava sergisi - Son Dakika Dünya

Belçika: Kaybolan ve şiddet gören kadınlara dikkat çekmek için kırmızı ayakkabılar açık hava sergisi

6 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilginç bir açık hava sanat sergisine ev sahipliği yapıyor: Jourdan Meydanı'ndaki 'kırmızı ayakkabılar' şiddet gören ve hayatını kaybeden kadınlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

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Belçika'nın başkenti Brüksel, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilginç bir açık hava sanat sergisine ev sahipliği yapıyor: Jourdan Meydanı'ndaki 'kırmızı ayakkabılar' şiddet gören ve hayatını kaybeden kadınlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.View on euronews

Belçika: Kaybolan ve şiddet gören kadınlara dikkat çekmek için kırmızı ayakkabılar açık hava sergisi

Brüksel, Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:42 
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