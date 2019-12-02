Son Dakika Haberleri: Belçika: Kaybolan ve şiddet gören kadınlara dikkat çekmek için kırmızı ayakkabılar açık hava sergisi
Son Dakika Dünya Belçika: Kaybolan ve şiddet gören kadınlara dikkat çekmek için kırmızı ayakkabılar açık hava sergisi - Son Dakika Dünya

Belçika: Kaybolan ve şiddet gören kadınlara dikkat çekmek için kırmızı ayakkabılar açık hava sergisi

6 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilginç bir açık hava sanat sergisine ev sahipliği yapıyor: Jourdan Meydanı'ndaki 'kırmızı ayakkabılar' şiddet gören ve hayatını kaybeden kadınlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Belçika: Kaybolan ve şiddet gören kadınlara dikkat çekmek için kırmızı ayakkabılar açık hava sergisi, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilginç bir açık hava sanat sergisine ev sahipliği yapıyor: Jourdan Meydanı'ndaki 'kırmızı ayakkabılar' dikkatleri şiddet gören ve hayatını kaybeden kadınlara çekmeyi amaçlıyor.


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açılan sergi Meksikalı ödüllü sanatçı Elina Chauvet'ten ilham alıyor.

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Brüksel, Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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