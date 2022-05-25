Belçika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin öldürülen ilk başbakanının kalıntılarını geri verecek - Son Dakika
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Belçika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin öldürülen ilk başbakanının kalıntılarını geri verecek

25.05.2022 12:20
Belçika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin öldürülen ilk başbakanının kalıntılarını geri verecek

Belçika hükümeti, 1961'de öldürülen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) ilk başbakanı Patrice Lumumba'nın asitte yok edilen cesedine ait birkaç kemik parçasını ailesine iade edecek.

Belçika hükümeti, 1961'de öldürülen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) ilk başbakanı Patrice Lumumba'nın asitte yok edilen cesedine ait birkaç kemik parçasını ailesine iade edecek.

Lumumba'dan kalan parçaların iadesi için 20 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda tören düzenlenecek.

Belçika Kralı Philippe'in KDC'ye haziranın ikinci haftasında yapacağı ziyaretin ardından düzenlenecek törene, ev sahibi ülke yetkililerinin yanı sıra Lumumba ailesi de katılacak.

Belçika hükümetinden yapılan açıklamada, törenin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olarak görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Patrice Emery Lumumba'dan kalanlar, zor zamanlar da dahil olmak üzere ülkelerimizin ortak geçmişini yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Lumumba, KDC'nin Haziran 1960'ta Belçika'dan bağımsızlığını kazanmasından sonra ülkenin ilk başbakanı olmuştu. İç karışıklık ve siyasi krizler nedeniyle sadece eylül ayına kadar görevde kalan Lumumba, ev hapsine alındı. Ev hapsinden kaçarken Albay Joseph Mobutu'nun askerlerince yakalanan Lumumba, ayrılıkçı bir gruba teslim edildikten sonra idam edildi.

Lumumba'yı idam eden gruba Belçikalı güvenlik görevlilerinin danışmanlık yaptığı, KDC'li liderin cesedinin parçalara ayrılarak sülfürik asitte eritildiği yıllar sonra belirlendi.

Belçikalı görevliler arasında bulunan polis müdürü Gerard Soete, 1999'da Lumumba'nın öldürülmesine yardım ettiğini kabul etti. Soete, bu olay sırasında Lumumba'nın biri altın kaplı birkaç dişini ve el parmak kemiklerini alarak yıllarca sakladığını kabul etti.

Belçika parlamentosu, 2001'de bazı Belçikalı yetkililerin Lumumba'nın ölümünden "ahlaken sorumlu" olduğu sonucuna vardı. Bir yıl sonra da Belçika hükümeti resmen özür diledi.

2000 yılında ölen Soete hakkında hiçbir zaman dava açılmadı. Soete, Lumumba'dan kalan parçaları ölene kadar sakladı. Soete'nin kızı Godelive Soete 2016'da bir Belçika dergisinin muhabiriyle yaptığı röportajda Lumumba'nın dişlerinden birini gösterdi. Bunun üzerine Godelive Soete'nin evinde arama yapan polis, Lumumba'nın kalıntılarına el koydu.

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Kaynak: AA

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