Üye Girişi
Belçika, Kovid-19'a karşı 4'üncü doz aşılamaya geçiyor - Son Dakika

Belçika, Kovid-19'a karşı 4'üncü doz aşılamaya geçiyor

08.02.2022 16:30
Belçika, Kovid-19'a karşı 4'üncü doz aşılamaya geçiyor

Belçika'da bağışıklığı düşük kişiler için Kovid-19'a karşı 4'üncü doz aşıların uygulanmasına başlanıyor.

Belçika'da bağışıklığı düşük kişiler için Kovid-19'a karşı 4'üncü doz aşıların uygulanmasına başlanıyor.

Flamanca konuşulan bölgenin Sağlık Bakanı Wouter Beke, bugünden itibaren bağışıklığı düşük kişiler için 4'üncü doz Pfizer- Biontech veya Moderna aşıları için davetiye gönderildiğini duyurdu.

Beke, bu grubun Eylül 2021'de 3'üncü aşılarını aldıklarını anımsatarak ilk etapta 200 bin kişiye davetiye gönderileceğini söyledi.

Belçika'da 11 milyon 400 binlik toplam nüfusun yüzde 74'ü en az 1 doz aşıyı olurken takviye dozlarını yüzde 49'luk kesim aldı.

Ülkede son günlerde vakaların azalmaya başlamasıyla salgın tedbirlerinin gevşetilmesi gündemde.

Hükümetin İstişare Komitesi cuma günü toplanarak şu anda tedbirlerle ilgili uygulanan "kırmızı" kod yerine "turuncu" koda geçmeyi değerlendirecek.

Öte yandan günlük ortalama vaka sayısı 38 bin civarında seyrediyor.

YORUMLAR
500

Biontech, Belçika, Moderna, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika, Kovid-19'a karşı 4'üncü doz aşılamaya geçiyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:32 Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu!
14:49 Koyunlar kuzularıyla buluştu: Herkes annesini tanıdı!
16:21 Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti
15:30 Duygulandıran vefa! "Bali" adlı köpek sahibinin tabutunun başından ayrılmadı
15:50 Belediye Başkanı açıkladı: Isparta'da 9 köye hala elektrik verilmedi
16:12 Bunu biliyor muydunuz? Elektrikli aletleri 22.00'den sonra kullanırsanız, yüzde 14 tasarruf edebilirsiniz!
16:02 Son Dakika: Isparta'da faturaların tahsilatı bir ay ertelendi! Elektrikler günlerce kesik kalmıştı!
15:49 Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte
15:45 Korkunç olay! 1 yaşındaki bebek, yuttuğu pil yüzünden feci şekilde hayatını kaybetti
15:39 Meydan okudu! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 16:40:54. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika, Kovid-19'a karşı 4'üncü doz aşılamaya geçiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement