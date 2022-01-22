Belçika Kovid-19'la mücadelede "barometre" dönemine geçiyor - Son Dakika

Belçika, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, tedbirlerin ülkedeki vaka durumuna göre belirleneceği "barometre" sistemine geçme kararı aldı.

Başbakan Alexander de Croo, hükümetin sağlık danışma kurulunun toplantısından sonra basına yaptığı açıklamada, Omicron varyantının hafif semptomlarının pandemiden endemiye geçileceğinin sinyalini verdiğini ancak henüz o noktada olunmadığı için bir barometre geliştirdiklerini söyledi.

Koronavirüs barometresinin sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere üç aşamadan oluşacağını ve kültürel etkinlikler ile konaklama sektörünü kapsayacağını belirten de Croo, "Bu, Kovid politikasını otomatik pilota almayacak. Danışma Kurulu için bir karar aracı olacak." dedi.

Buna göre, kırmızı kod, bir günde 150 hastaneye yatış ve yoğun bakımda toplam en az 500 Kovid-19 hastası kaydedildiğinde devreye konacak. Turuncu kod için bu rakam 65 ve 300 olacak. Bunlar dışındaki durum, sarı koda dahil olacak.

Bu kapsamda ülkede, 28 Ocak'tan itibaren kırmızı koda geçilecek.

Kapalı mekanlardaki etkinlikler, maske ve 200 kişi ile yapılabilecek. Daha büyük kapasiteli mekanlar, kapasitelerinin yüzde 70'ine kadarını kullanabilecek.

Haftada dört gün evden çalışma ve alışverişleri tek başına veya en fazla iki kişi halinde yapma zorunluluğu devam edecek.

Güvenli Kovid Belgesi kullanımı

Halkın, aşılarının tam olduğunu, 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan Güvenli Kovid Belgesi, 1 Mart'tan itibaren son aşı tarihinin üzerinden 5 ay geçmişse, geçersiz sayılacak.

Pandemiden endemiye geçildiğinde aktive edilecek sarı kodda ise artık bu belge şart koşulmayacak.