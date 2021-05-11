Belçika, Kovid-19 tedbirlerini yazın daha fazla gevşetmeyi planlıyor - Son Dakika

Belçika hükümeti, Kovid-19 salgınındaki olumlu gidişatın devamı halinde hazirandan itibaren restoran, kafe gibi yerlerin kapalı kısımlarıyla sinema, spor salonu gibi işletmelerin açılmasını, geniş katılımlı festivallerin düzenlenmesini ve aşı sertifikasıyla seyahatlere izin vermeyi planlıyor.

Belçika hükümetinin salgınla ilgili istişare komitesinin belirlediği yaz için aşamalı açılma planına göre, salgında mart sonundan bu yana olumlu seyreden gidişat devam ederse haziran, temmuz ve ağustos aylarında normalleşmeye doğru yeni adımlar atılacak. Hükümet, gevşeme adımlarını atarken hastanelerin özellikle yoğun bakım ünitelerindeki duruma ve aşılamanın nasıl ilerlediğine bakacak.

Bu kapsamda ilk doz aşıyı olan yetişkin oranının yüzde 50'yi bulması beklenen 9 Haziran'dan itibaren restoran, kafeterya ve bar gibi işletmelerin iç mekanlarında da hizmet sunmalarına izin verilecek. Yiyecek ve içecek satan iş yerlerinin iç kısımları 22.00'de kapanacak. Ayrıca fuarlar, spor salonları, saunalar, kapalı çocuk oyun alanları, sinemalar ve tiyatrolar da bu tarihten itibaren açılabilecek.

Kapalı mekanlardaki faaliyetlerde en fazla 200, açık alanlarda 400 kişi bulunabilecek. İbadethanelerin kapalı bölümlerinde 100, açık bölümlerinde 200 kişi ibadet edebilecek. Kişilerin evlerinde misafir edebileceği kişi sayısı 4'e yükseltilecek. Yazın ilerleyen günlerinde bu sayı artabilecek.

Ayrıca mümkün işler için devam eden evden çalışma zorunluluğu da 9 Haziran'dan itibaren yumuşatılacak. Çalışanlar haftada bir gün iş yerlerine gidebilecek. Bir iş yerinde çalışanların sadece yüzde 20'sinin aynı anda bir arada bulunmasına izin verilecek. Bu oran küçük ve orta boy işletmeler için yüzde 50 olabilecek.

Temmuzda seyahatler kolaylaşacak

1 Temmuz'da yetişkin nüfusunun yüzde 60'ına en az ilk doz aşının yapılmış olması bekleniyor. 1 Temmuz'dan itibaren aşı olan kişilerin "aşı sertifikası" ile serbest seyahat edebilmesi mümkün olacak.

AB içinde seyahatler için geçerli aşı sertifikasının haziran sonuna kadar hazırlanması bekleniyor. Sertifikada aşı olunduğuna, negatif test sonucu bulunduğuna veya daha önce Kovid-19 geçirildiğine dair bilgi bulunacak. Sertifikada AB'nin tanıdığı aşılar kabul edilecek ancak üye ülkeler hangi aşıları tanıyacağına kendileri karar verebilecek.

Temmuzda evden çalışma zorunluluğunun da kalkması bekleniyor. Ayrıca kapalı mekanlardaki etkinliklere maksimum katılım sayısının 2 bine, ibadethaneler için bu sayının 200'e çıkarılması öngörülüyor.

Ağustosta festivaller düzenlenebilecek

Temmuz ve ağustos aylarında konserler, spor müsabakaları ve kültürel faaliyetler gibi etkinliklere daha fazla kişinin katılması mümkün olacak. 30 Temmuz'da kapalı alanlarda 3 bin, açık alanlarda 5 bin kişi toplanabilecek.

13 Ağustos'ta geniş katılımlı festivallerin düzenlenmesine izin verilecek. Ancak bunlara en az ilk doz aşısını olmuş veya kısa süre önce negatif test sonucu almış kişiler katılabilecek.

3,6 milyon kişiye ilk doz yapıldı

Belçika'da martta 5 bine kadar yükselen günlük Kovid-19 vaka sayıları şu anda 3 binin altına gerilemiş durumda. Hastanelerdeki olan yoğun bakım ünitelerinde de 711 hasta bulunuyor. Bu sayının 500'ün altına düşürülmesi hedefleniyor. Belçika'da toplam 2 bin civarında yoğum bakım ünitesi bulunuyor.

Belçika'da aşılamalar da hız kazanmış görünüyor. 11 milyon nüfuslu ülkede aşıların en az ilk dozunu olan kişi sayısı 3,6 milyonu geçti. 1,1 milyon kişiye de ikinci doz uygulandı.

Belçika'da bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi virüse yakalandı, 24 bin 583 kişi yaşamını yitirdi. Belçika, bu sayıyla nüfusa oranla Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybı kaydedilen ülkeler arasında yer alıyor.