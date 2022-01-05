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Belçika, Kovid-19 test ve karantina stratejisini değiştirdi - Son Dakika

Belçika, Kovid-19 test ve karantina stratejisini değiştirdi

05.01.2022 00:38
Belçika, Kovid-19 test ve karantina stratejisini değiştirdi

Belçika hükümeti, Omicron varyantı nedeniyle Kovid-19 vakalarının artmasına rağmen test ve karantina stratejisini daha gevşek hale getirme kararı aldı.

Belçika hükümeti, Omicron varyantı nedeniyle Kovid-19 vakalarının artmasına rağmen test ve karantina stratejisini daha gevşek hale getirme kararı aldı.

Federal, bölgesel ve yerel hükümetlerin sağlık bakanlarının toplantısında alınan yeni kararla, artan vaka sayıları karşısında günde 100 binden fazla test yapabilmelerine rağmen test merkezlerinin yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Hükümet ayrıca son günlerde çok sayıda çalışanın karantinaya girmesi nedeniyle iş yerlerinde işlerin aksamasının önüne geçmek istiyor.

Yeni karara göre, tatilin biteceği 10 Ocak'tan itibaren Kovid-19 aşısının takviye dozunu olanlar veya en fazla 5 ay önce tam aşılanmasını tamamlamış kişiler Kovid-19 hastalarıyla "yüksek risk taşıyan temasta" bulunmaları halinde karantinaya girmek ve PCR testi yaptırmak zorunda olmayacaklar.

Kovid-19 hastalığına yakalandığı belirlenen kişilerle temas edenlerin daha önce karantinaya girmesi gerekiyordu. Bu kişiler beşinci günde negatif sonuçlu PCR testiyle karantinadan çıkabiliyordu.

Henüz takviye veya üçüncü dozunu olmamış kişilerle aşının son dozunu 5 aydan uzun süre önce olanlar için bu tür bir temasta karantina süresi 4 güne indirildi. Bu kişiler PCR testi yerine negatif sonuçlu kendi yaptıkları hızlı testle karantinadan çıkabilecek, sonraki 3 gün boyunca da kendilerine hızlı test uygulayacak.

Kovid-19 semptomları gösteren kişilere PCR testi uygulaması sürecek. Aşılı olup hastalığa yakalananlar 10 gün yerine 7 gün karantinada kalacak. Bu kişiler hastalık hafiflediğinde kendi yaptıkları testin negatif sonuç vermesi durumunda 7 günde karantinadan çıkabilecek.

Aşı olmamış kişiler için ise kurallar hafifletilmedi. Aşı olmayanlar Kovid-19'a yakalanırsa semptomların başladığı birinci gün ile sonraki yedinci günde PCR testi yaptırmak zorunda olacak. Yedinci günde sonuç negatif olsa da onuncu güne kadar PCR testi yaptırarak hepsinin negatif çıkması halinde karantina sonlandırılabilecek.

Yüksek riskli ülkelerden Belçika'ya girenler için ise geldikleri ilk günde test yaptırma zorunluluğu sürecek.

Belçika'da kasımda artan vakalar aralık sonuna kadar düştü ancak aralık ayının son haftasında Omicron varyantının etkisiyle hızla artmaya başladı.

Ülke genelinde Noel tatili nedeniyle normal günlere göre daha az test yapılmasına rağmen vaka sayısı son 7 günde önceki haftaya göre yüzde 69 artarak günlük 11 bini buldu.

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PCR Testi, Hükümet, Omicron, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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