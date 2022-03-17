Belçika Kralı, 3 Ukraynalı aileye konut tahsis etti - Son Dakika
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Belçika Kralı, 3 Ukraynalı aileye konut tahsis etti

17.03.2022 20:23
Belçika Kralı, 3 Ukraynalı aileye konut tahsis etti

Belçika Kralı Phillip ve Kraliçesi Matilda, Ukrayna'daki savaştan kaçan 3 Ukraynalı aileyi kraliyete ait evlerde ağırlama kararı aldı.

Belçika Kralı Phillip ve Kraliçesi Matilda, Ukrayna'daki savaştan kaçan 3 Ukraynalı aileyi kraliyete ait evlerde ağırlama kararı aldı.

Belçika basınındaki haberlere göre, Belçika kraliyet ailesine ait iki mülk Ukraynalıların kullanımına tahsis edildi.

Kraliyet ailesine ait fonun yetkilileri, mülklerin daha önce düşük gelirli kişilere yardım amacıyla ayrıldığını, Ukrayna'daki savaştan sonra bu ülkeden kaçan yardıma muhtaç kişilere tahsis edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Konutların şu anda tadilatta olduğu, nisan başından itibaren yeniden dekore edilerek kullanıma hazır hale geleceği bildirildi.

Belçika'nın önceki Kralı 2. Albert ile Kraliçe Paola'nın da daha önce 2009'da kraliyet fonuna ait bir apartman dairesini evsizler için bağışladığı, geçen yıl yine kraliyet ailesine ait bir konutun ülkedeki selden etkilenenlere açıldığı belirtildi.

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Ukrayna, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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