Belçika Kralı Philippe, ülkesinin sömürgeci geçmişinden "derin üzüntü" duyduğunu açıkladı - Son Dakika

Belçika Kralı Philippe, ülkesinin sömürgeci geçmişinden "derin üzüntü" duyduğunu açıkladı

Belçika Kralı Philippe, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye, Kongo'da sömürgeci dönemde yaşanan "şiddet olayları" ve "neden oldukları acılardan" derin üzüntü duyduğunu bildiren mektup gönderdi.

Belçika Kralı Philippe, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye, Kongo'da sömürgeci dönemde yaşanan "şiddet olayları" ve "neden oldukları acılardan" derin üzüntü duyduğunu bildiren mektup gönderdi.

Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor

Belçika'nın yüksek tirajlı Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesindeki habere göre, Kral Philippe, KDC'nin bağımsızlığının 60'ıncı yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye mektup yolladı.

Kral Philippe, mektupta mevcut ikili ilişkileri daha da geliştirmek için "geçmişi" konuşmak gerektiğine dikkati çekti.

KDC ile Belçika'nın tarihi geçmişinin başarıların yanı sıra "acılı" dönemler de içerdiğine işaret eden Kral Philippe, "Geçmişte ortak hafızamızda hala yer eden bazı şiddet olayları ile birlikte zulme tanıklık edildi." ifadesini kullandı.

Kral Philippe, "Geçmişte yaşanan acılar için derin üzüntümü ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Her türlü ırkçılıkla mücadele edeceğinin altını çizen Kral, Belçika Parlamentosunun sömürgeci geçmişe ilişkin araştırma yapılmasına dair başlattığı çalışmaları desteklediğini kaydetti.

Kral Philippe mektubunda özür dilemese de Belçika Kraliyet ailesinden ülkenin Kongo'daki sömürgeci geçmişine ilişkin açıklama yapan ilk Kral oldu.

Kral 2. Leopold, Kongo'yu yıllarca yağmalamıştı

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Belçika'da da yoğun protestolar gerçekleşmişti.

Vatandaşlar, Belçika'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sömürgeci geçmişinin simgesi olan Kral 2. Leopold'un büst ve heykellerini hedef almaya başlamış, Kral'ı anımsatan sokak isimleri, otobüs durakları ve heykellerin kaldırılması için kampanya başlatmıştı.

Kral 2. Leopold, kendi mülkü ilan ettiği Kongo'yu yıllarca yağmalamış, milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuş, cani uygulamalarıyla zaman içinde "Kongo Kasabı" olarak anılmıştı.

Kongo, Belçika'dan bağımsızlığını 1960'ta kazanarak, Kongo Demokratik Cumhuriyeti oldu.

Cumhurbaşkanı, Belçika, Kongo, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:23 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Belçika Kralı Philippe, ülkesinin sömürgeci geçmişinden 'derin üzüntü' duyduğunu açıkladı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

15:42 Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:09 Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi 11:44 Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu 10:48 Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi 10:30 Yaptığı çanta beğenilince seri üretime başlayan girişimci, şimdi 13 ülkeye ihracat yapıyor 09:52 Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı 09:29 Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı 08:44 Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:31 Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu 19:03 İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
15:00
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
14:48
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
14:47
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
14:41
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:01:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçika Kralı Philippe, ülkesinin sömürgeci geçmişinden "derin üzüntü" duyduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]