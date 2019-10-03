Son Dakika Haberleri: Belçika: Kürt kökenli Zuhal Demir Flaman Hükümeti'nde Adalet Bakanı oldu
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Belçika: Kürt kökenli Zuhal Demir Flaman Hükümeti'nde Adalet Bakanı oldu

51 dakika önce

Belçika’da daha önce "Yoksullukla Mücadele ve Fırsat Eşitliği" politikalardan sorumlu devlet bakanlığı yapan Türkiyeli Zühal Demir yeni kurulan Flaman Hükümeti'nde Çevre, Turizm, Enerji ve Adalet Bakanı oldu.

Belçika: Kürt kökenli Zuhal Demir Flaman Hükümeti'nde Adalet Bakanı oldu, System.String[]

Belçika'da daha önce "Yoksullukla Mücadele ve Fırsat Eşitliği" politikalardan sorumlu devlet bakanlığı yapan Türkiyeli Zühal Demir yeni kurulan Flaman Hükümeti'nde Çevre, Turizm, Enerji ve Adalet Bakanı oldu.


Zuhal Demir'in üyesi olduğu Yeni Flaman İttifakı Parisi (NV-A) geçtiğimiz aylarda hükümetten çekilerek krize yol açmıştı.

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Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:31 
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