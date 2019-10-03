Belçika: Kürt kökenli Zuhal Demir Flaman Hükümeti'nde Adalet Bakanı oldu
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Belçika’da daha önce "Yoksullukla Mücadele ve Fırsat Eşitliği" politikalardan sorumlu devlet bakanlığı yapan Türkiyeli Zühal Demir yeni kurulan Flaman Hükümeti'nde Çevre, Turizm, Enerji ve Adalet Bakanı oldu.
Belçika'da daha önce "Yoksullukla Mücadele ve Fırsat Eşitliği" politikalardan sorumlu devlet bakanlığı yapan Türkiyeli Zühal Demir yeni kurulan Flaman Hükümeti'nde Çevre, Turizm, Enerji ve Adalet Bakanı oldu.
Zuhal Demir'in üyesi olduğu Yeni Flaman İttifakı Parisi (NV-A) geçtiğimiz aylarda hükümetten çekilerek krize yol açmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:31
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