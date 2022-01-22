Belçika mahkemesi devleti sığınmacı krizi nedeniyle kınadı, para cezasına çarptırdı - Son Dakika

Belçika'da mahkeme, devleti ve sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil'i kınayarak, "en az bir kişiye kalacak yer verilmeyen veya sığınma başvurusu alınmayan her iş günü" için 5 bin avro ceza ödemelerine hükmetti.

Brüksel Asliye Hukuk Mahkemesi, sığınma başvurusu alınmayan ya da kalacak yer sağlanmayan göçmenlerle ilgili çıkan kriz nedeniyle devleti ve Fedasil'i kınadı.

Mahkeme, her ikisini de gün başına 5 bin avro cezaya çarptırdı.

2021'in son aylarında Fedasil'in başkent Brüksel'deki merkezi Petit Chateau'nun önünde uzun kuyruklar oluşmuş, refakatsiz çocukların varlığı da dikkati çekmişti. Göçmenlerin sokakta çadırlarda kalmaları, belediye çalışanlarının ise bunları sökmeleri gündemi meşgul etmişti.

Kasım 2021'de sivil toplum örgütleri, konuyu mahkemeye taşımıştı.