Belçika mahkemesi Puigdemont'un tutuklanması kararını askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belçika mahkemesi Puigdemont'un tutuklanması kararını askıya aldı - Son Dakika

Belçika mahkemesi Puigdemont'un tutuklanması kararını askıya aldı

6 saat önce

Belçika mahkemesi, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un tutuklanma ve İspanya'ya iadesi kararını, Avrupa Parlamentosundan mazbatasını almasının ardından askıya aldı.

Belçika mahkemesi Puigdemont'un tutuklanması kararını askıya aldı, System.String[]

Belçika mahkemesi, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un tutuklanma ve İspanya'ya iadesi kararını, Avrupa Parlamentosundan mazbatasını almasının ardından askıya aldı.

Puigdemont, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diğer tutuklu Katalan lider Oriol Junqueras'ın da serbest bırakılıp Avrupa parlamenteri görevini icra etmesinin önünün açılmasını istedi.

Belçika yargısının kendi dokunulmazlığını tanıdığını duyuran Puigdemont, mahkemenin kendisi hakkındaki tutuklama ve iade kararını dondurduğunu bildirdi.

Puigdemont, İspanya hükümetinin de Belçika mahkemesinin kararını takip etmesi ve hukuka uyması çağrısında bulundu.

Belçika, İspanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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