Belçika mahkemesinden 39 göçmenin ölümüne yol açan insan tacirine 15 yıl hapis - Son Dakika

Belçika mahkemesi, iki yıl önce bir kamyonda 39 göçmenin ölü bulunmasından sorumlu insan taciri çetenin Vietnamlı liderine 15 yıl hapis cezası verdi.

Bruges kentinde görülen davada yargılanan çete üyeleri 1 yıldan 10 yıla değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme, çetenin Vietnamlı lideri Vo Van Hong için ise 15 yıl hapis cezasına hükmetti.

Vietnamlı insan kaçakçısına ayrıca 920 bin avro para cezası verildi, 2,3 milyon avroluk mal varlığına da el koyuldu. Çetenin diğer üyeleri de yüz binlerce avroluk para cezalarına çarptırıldı.

İngiltere'de 2019'da tır konteynerinde aralarında 15 yaşında bir çocuğun da olduğu 39 kişinin cesedi bulunmuştu. Ölenlerin Vietnam uyruklu olduğu ve Belçika üzerinden İngiltere'ye kaçak yollarla getirildikleri belirlenmişti.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Belçika ve Fransa'da 26 kişi tutuklanmıştı.