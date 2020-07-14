Belçika mahkemesinden 77 yaşındaki Nazi sempatizanına 1 yıl hapis cezası - Son Dakika

Belçika mahkemesinden 77 yaşındaki Nazi sempatizanına 1 yıl hapis cezası

Belçika'nın Leuven kentinde mahkeme, evini Nazi sembolleriyle süsleyen 77 yaşındaki emekli şahsı 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Belçika'nın Leuven kentinde mahkeme, evini Nazi sembolleriyle süsleyen 77 yaşındaki emekli şahsı 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Belçika'nın Flaman Bölgesi'nin önemli şehirlerinden Leuven'de Ceza Mahkemesi 77 yaşındaki emekli George Boeckstaens'i ırkçılık yasasını çiğnediği için 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Belçika'nın Keerbergen şehrindeki evini Nazi sembolleriyle süsleyen ve Nazi sempatizanı olduğunu açıkça ifade eden Boeckstaens'in cezasının ertelenmeyeceği belirtildi.


Öte yandan Leuven Savcılığı, Belçika Eşit Haklar Merkezi Unia'nın talebi üzerine harekete geçmişti. Georges Boeckstaens hakkında şikayette bulunan UNIA'nın başvurusundan sonra 2019'un başlarında adli bir soruşturma başlatılmıştı. Aradan geçen zamanın sonunda yargı kararını verdi ve Boeckstaens hakkındaki 1 yıllık hapis cezası kesinleşti.


Hakkında dava açıldıktan sonra suçlamalara karşı kendini savunan Boeckstaens, "Hiçbir zaman bir grup insana alenen hakaret etmedim, nefreti kışkırtmadım, uyruk, ırk veya insanların diğer özellikleri hakkında olumsuz yorumlar yapmadım. Benim için bu konunun sadece beni büyüleyen bir tarih parçası olduğu aşikar" şeklinde konuştu.


Evini Nazi sembolleriyle donatan ve bahçesinde Yahudi karşıtı cümlelerin bulunduğu panolar yer alan George Boeckstaens'in ilk kez 2014'te şikayet edildiği, ancak savcılığın "cezai işlem gerektirecek bir durum bulunmadığı" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdiği bildirildi. Karar sonrası evin çevresindeki bayrak ve sembollerin de kaldırıldığı açıklandı. - BRÜKSEL

Belçika, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 23:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belçika mahkemesinden 77 yaşındaki Nazi sempatizanına 1 yıl hapis cezası - Son Dakika
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