Son Dakika Haberleri: Belçika Mahkemesinden 'başörtüsü' kararı
Son Dakika Güncel Haber

Belçika Mahkemesinden 'başörtüsü' kararı

18 dakika önce

Belçika'nın Leuven şehrinde bir kız öğrenci okula başörtüsüyle gidebilmek için açtığı davayı kazandı.

Belçika Mahkemesinden 'başörtüsü' kararı, System.String[]

Belçika'nın Leuven şehrinde bir kız öğrenci okula başörtüsüyle gidebilmek için açtığı davayı kazandı.


Belçika'nın Flaman bölgesinde yer alan Leuven şehrinde bir ortaokul kız öğrencisi okula başörtüsü ile gidebilmek için açtığı davayı kazandı. Brabant Bölge Mahkemesi'nin aldığı karar sonucu, GO (Flaman Topluluk Eğitimi Konseyi) davayı kazanan öğrencinin okula başörtüsü ile girmesine izin vermek zorunda kaldı.


Geçtiğimiz hafta GO'nun bu yasağına karşı çıkan bir öğrenci dava açmaya karar verdi. İsminin açıklanmasını istemeyen kız öğrenci mahkeme tarafından haklı bulundu. Dava hakimi yapılan savunma sonucu başörtüsünün İslam dininin vecibeleri açısından önemli bir parça olduğunu kabul ederek öğrencinin okula başörtüsü ile girmesi yönünde karar verdi. Öte yandan GO mahkemenin aldığı bu karara itiraz edebileceklerini açıkladı.


Öğrencinin avukatı ise yerel basına yaptığı açıklamada, "Müvekkilim için başörtüsü takmak dini bir ödev. Dini kurallarını yerine getirerek uygun bir başörtüsü ile okuluna başlayacak" dedi.


GO kendi bölgesi içinde yer alan okullara öğrencilerin başörtüsü dahil dini sembollerle derslere girmesine izin vermiyor. Brabant Bölge Mahkemesi'nin aldığı bu karar ise sadece davayı açan öğrenci için geçerli. Genel yasak ise devam edecek. - BRÜKSEL

Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'un katili Fedai Varan, Bolu'ya nakledildi
Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler Başkan Yavaş'tan çalışan annelere müjde: Çocuk bakımevleri hizmete girecek Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 23:57:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika Mahkemesinden 'başörtüsü' kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]