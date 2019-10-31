Son Dakika Haberleri: Belçika mahkemesinden DEAŞ'lı yakınları kararı
Son Dakika Güncel Belçika mahkemesinden DEAŞ'lı yakınları kararı

Belçika mahkemesinden DEAŞ'lı yakınları kararı

7 saat önce

Belçika'da bir mahkeme, terör örgütü DEAŞ'lı bir babanın Suriye'deki Belçika vatandaşı kızı ve torunlarının ülkeye getirilmesi gerektiğine hükmetti.

Belçika mahkemesinden DEAŞ'lı yakınları kararı, System.String[]

Belçika'da bir mahkeme, terör örgütü DEAŞ'lı bir babanın Suriye'deki Belçika vatandaşı kızı ve torunlarının ülkeye getirilmesi gerektiğine hükmetti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir mahkeme, 2015'te Suriye'ye DEAŞ'lı babasının yanına giden 23 yaşındaki Belçika vatandaşı kızın ve iki çocuğunun ülkeye geri getirilmesi kararı aldı.

Mahkeme, söz konusu kişilerin geri getirilmesi için 75 gün süre verdi.

Davalının avukatı, yerel basına yaptığı açıklamada, söz konusu kızın ve 1,5 ile 3 yaşındaki çocuklarının 2018'den bir Suriye'de bir kampta tutulduğunu, ülkesine dönerek gerekli cezaya Belçika'da çarptırılmak istediğini aktardı.

Avukat, "Bir Belçika vatandaşı olarak müvekkilimin ülkesine dönme hakkı bulunuyor. Belçika hükümeti, müvekkilime gerekli belgeleri sağlamak zorunda. Hükümet, aynı zamanda çocukları da korumak zorunda." ifadelerini kullandı.

Belçika, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:30 Kaynak: AA
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