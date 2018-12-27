Son Dakika Haberleri: Belçika Mahkemesinden Hükümete Talimat

Belçika Mahkemesinden Hükümete Talimat

1 saat önce

BELÇİKA Mahkemesi, vatandaşı olan Tatyana Wielandt ve Büşra Abouallal adlı iki kadın ve 6 çocuğunun YPG'nin kontrolünde olan bir kampta yaşadığını tespit etti.

Belçika Mahkemesinden Hükümete Talimat, System.String[]
BELÇİKA Mahkemesi, vatandaşı olan Tatyana Wielandt ve Büşra Abouallal adlı iki kadın ve 6 çocuğunun YPG'nin kontrolünde olan bir kampta yaşadığını tespit etti. Mahkeme, eşleri DEAŞ militanı olan iki kadının ülkeye geri getirilmesi için hükumete talimat verdi. Mahkeme kararınca, hükümetin 40 gün içinde talimatı yerine getirmemesi halinde çocuk başına günlük 5 bin Euro, toplamda 1 milyon Euro tazminat ödeyeceği belirtildi.

Belçika Dışişleri Bakanlığından bir yetkili durumun Adalet ve İçişleri Bakanlığı ile değerlendirileceğini açıkladı. Suriye'de DEAŞ için savaşmaya giden birçok Avrupalı militanın aileleri PYD'nin 3 kampında tutuluyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:09 

Belçika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada Japon Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun Kızı Olduğu Kesinleşti

Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Döven Vicdansız Anne Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 12:37:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika Mahkemesinden Hükümete Talimat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]