Belçika Mahkemesinden Hükümete Talimat
1 saat önce
BELÇİKA Mahkemesi, vatandaşı olan Tatyana Wielandt ve Büşra Abouallal adlı iki kadın ve 6 çocuğunun YPG'nin kontrolünde olan bir kampta yaşadığını tespit etti.
BELÇİKA Mahkemesi, vatandaşı olan Tatyana Wielandt ve Büşra Abouallal adlı iki kadın ve 6 çocuğunun YPG'nin kontrolünde olan bir kampta yaşadığını tespit etti. Mahkeme, eşleri DEAŞ militanı olan iki kadının ülkeye geri getirilmesi için hükumete talimat verdi. Mahkeme kararınca, hükümetin 40 gün içinde talimatı yerine getirmemesi halinde çocuk başına günlük 5 bin Euro, toplamda 1 milyon Euro tazminat ödeyeceği belirtildi. Belçika
Dışişleri Bakanlığından bir yetkili durumun Adalet ve İçişleri Bakanlığı
ile değerlendirileceğini açıkladı. Suriye
'de DEAŞ için savaşmaya giden birçok Avrupalı militanın aileleri PYD'nin 3 kampında tutuluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:09
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