Belçika Mahkemesinden Suriye'de Deaş Militanlarıyla Evli Olan 2 Kadın Vatandaşı İçin Hükümete...
26 dakika önce
BRÜKSEL (İHA) – Belçika Mahkemesi, DEAŞ militanlarıyla evli olan 2 kadın vatandaşı ve 6 çocuğunun Suriye'de YPG'nin kontrolündeki kamptan alınarak ülkesine getirilmesi için hükümete talimat verdi.
BRÜKSEL (İHA) – Belçika
Mahkemesi, DEAŞ militanlarıyla evli olan 2 kadın vatandaşı ve 6 çocuğunun Suriye
'de YPG'nin kontrolündeki kamptan alınarak ülkesine getirilmesi için hükümete talimat verdi. Hükümet
40 gün içinde talimatı yerine getiremezse çocuk başına günlük 5 bin Euro, toplam 1 milyon Euro tazminat ödeyecek.
Belçika Mahkemesi, vatandaşı olan Tatyana Wielandt ve Büşra Abouallal adlı iki kadın ve 6 çocuğunun YPG'nin kontrolünde olan bir kampta yaşadığını tespit etti. Mahkeme, eşleri DEAŞ militanı olan iki kadının ülkeye geri getirilmesi için hükumete talimat verdi. Mahkeme kararınca, hükümetin 40 gün içinde talimatı yerine getirmemesi halinde çocuk başına günlük 5 bin Euro (30 bin TL), toplamda 1 milyon Euro (6 milyon TL) tazminat ödeyeceği belirtildi.
Belçika Dışişleri Bakanlığından bir yetkili durumun Adalet ve İçişleri Bakanlığı
ile değerlendirileceğini açıkladı.
Suriye'de DEAŞ için savaşmaya giden birçok Avrupalı militanın aileleri PYD'nin 3 kampında tutuluyor. - BRÜKSEL
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:26 Kaynak: İHA
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