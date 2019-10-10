Son Dakika Haberleri: Belçika merkezli ucb ra pharmaceuticals'ı satın alıyor
Son Dakika Ekonomi Belçika merkezli ucb ra pharmaceuticals'ı satın alıyor

Belçika merkezli ucb ra pharmaceuticals'ı satın alıyor

14 dakika önce

Belçika merkezli ilaç üreticisi UCB, ABD merkezli Ra Pharmaceuticals ilaç şirketini 2.1 milyar dolar karşılığında satın alıyor.

Belçika merkezli ucb ra pharmaceuticals'ı satın alıyor, System.String[]

Belçika merkezli ilaç üreticisi UCB, ABD merkezli Ra Pharmaceuticals ilaç şirketini 2.1 milyar dolar karşılığında satın alıyor. Ra Pharmaceuticals şirketinin elindeki nakitlerin de mevcut ortaklara dağıtılacağı da göz önüne alındığında, satın alma işleminin toplam tutarı 2.5 milyar doları buluyor.

UCB'den yapılan açıklamada, şirketin bu satın alma ile nöroloji ve immunoloji alanlarında yeni  tedaviler sunma fırsatları elde edeceği belirtildi.

Açıklamaya göre, her iki şirketin yönetim kurulları satın alma işlemini oybirliğiyle onayladı; ancak, işlemin yürürlüğe girebilmesi için ayrıca Ra Pharmaceuticals şirketinin hissedarlarının da onaylaması gerekiyor.

2008 yılında kurulan Ra Pharmaceuticals şirketinin merkezi ABD'nin Massachusetts eyaleti Cambridge kentinde bulunuyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bergüzar Korel'in Amerika'da gündeliğe giden kız kardeşi Zeynep Korel'den bomba iddia!
Harekatla birlikte dolar yükselişe geçti! İşte son durum Amerikalı haber spikeri canlı yayında zor anlar yaşadı ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 11:46:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika merkezli ucb ra pharmaceuticals'ı satın alıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]