Belçika'nın aldığı yüz binlerce doz Novavax aşısının 1000 dozu bile kullanılmadı - Son Dakika
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Belçika'nın aldığı yüz binlerce doz Novavax aşısının 1000 dozu bile kullanılmadı

26.04.2022 12:13
Belçika'nın aldığı yüz binlerce doz Novavax aşısının 1000 dozu bile kullanılmadı

Belçika hükümetinin Kovid-19 salgınıyla mücadele için sipariş ettiği 500 bin doz Novavax aşısının 1000 dozunun bile kullanılmadığı, stoktaki yaklaşık 422 bin dozun kullanım süresinin ağustosta dolacağı bildirildi.

Belçika hükümetinin Kovid-19 salgınıyla mücadele için sipariş ettiği 500 bin doz Novavax aşısının 1000 dozunun bile kullanılmadığı, stoktaki yaklaşık 422 bin dozun kullanım süresinin ağustosta dolacağı bildirildi.

Ülkede Flamanca yayımlanan de Morgen gazetesinin haberine göre, Belçika hükümeti ekim ayında ABD şirketi Novavax'tan 500 bin doz satın almak üzere sipariş verdi. Şubattan bu yana 423 bin doz aşı teslim edildi.

Ancak aşı şu ana kadar 575 kişide ilk doz, 281 kişide ikinci doz, 113 kişi içinse takviye doz olarak kullanıldı.

Belçikalı yetkililer, mRNA aşılarıyla ilgili çalışmalar henüz devam ederken Novavax aşısı için sipariş verildiğini, protein bazlı aşının talep edilmesinin o zaman güvenliğe verilen önemden kaynaklandığını söyledi. Ayrıca aşılar çıktığında birçok kişinin mRNA teknolojisine şüpheyle yaklaştığı hatırlatıldı.

Novavax'ın ürettiği aşıların fiyatı ticari gerekçelerle kamuoyuna açıklanmadı. Ancak aşının dozunun 18 avro olabileceği belirtildi.

De Morgen'in haberinde, şirketin araştırmalar sonucunda ağustosta dolacak kullanım süresini uzatmaması halinde birkaç ay içinde 7,6 milyon avroluk aşının çöpe gidebileceği ifade edildi. Belçikalı yetkililer, daha önce kullanım sürelerinin üretici firmalarca uzatıldığını hatırlattı.

Belçika'daki aşılama kampanyası şu anda neredeyse durmuş halde. Hükümetin ilgili bakanları gelecek hafta dördüncü dozların uygulanması konusunda toplantı yapacak. Ancak yazdan önce sadece belirli risk gruplarına dördüncü dozların uygulanması kararı çıkması bekleniyor. Novavax aşısının diğer aşıları olmuş kişilere takviye aşı olarak uygulanması konusunda ise henüz bir onay bulunmuyor.

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Belçika, Novavax, Ekim, mRNA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'nın aldığı yüz binlerce doz Novavax aşısının 1000 dozu bile kullanılmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'nın aldığı yüz binlerce doz Novavax aşısının 1000 dozu bile kullanılmadı - Son Dakika
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