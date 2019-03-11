Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne Çağrıldı

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, federal savcılığın PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye yönelik kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, federal savcılığın PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye yönelik kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa çağrılan Büyükelçi Malherbe'ye karardan duyulan rahatsızlık bildirildi.



Kaynaklar, görüşmede, Brüksel'de bir alt mahkemenin aralarında terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 36 özel ve tüzel kişinin terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı yönünde verdiği kararından duyulan rahatsızlık mesajının iletildiğini kaydetti.



Belçika mahkemesinden PKK kararı



Brüksel'de bir alt mahkeme, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 36 özel ve tüzel kişinin, terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı kararını onadı.



Belçika İddianame Odası, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, Belçika Federal Savcılığı'nın PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen bir karar aldığını duyurdu.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamayla, Belçika savcılığının kararına tepki göstererek, "Belçika Federal Savcılığı'nın PKK'nın terör örgütü niteliği konusunda sunduğu tüm kanıtlara rağmen alınan bu karar, mevcut haliyle, terör örgütlerine çok tehlikeli bir istismar alanı açmaktadır. Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesi'ne gitme imkanı bulunmaktadır. Türkiye hukuk mücadelesini kararlılıkla takip edecektir. Müttefikimiz Belçika'nın terörle mücadele sorumluluğu çerçevesinde hareket etmesini ve PKK terör örgütüne karşı gereken adımları atmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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