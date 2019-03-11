Son Dakika Haberleri: Belçika'nın Ankara Büyükelçisi, Federal Savcılığın PKK Bağlantılı 36 Özel ve Tüzel Kişiye Yönelik...

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi, Federal Savcılığın PKK Bağlantılı 36 Özel ve Tüzel Kişiye Yönelik...

1 saat önce

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi, federal savcılığın PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye yönelik kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi, Federal Savcılığın PKK Bağlantılı 36 Özel ve Tüzel Kişiye Yönelik..., System.String[]
Belçika'nın Ankara Büyükelçisi, federal savcılığın PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye yönelik kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:07 Kaynak: AA

PKK, Ankara, Belçika, Güncel
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