Belçika'nın Ankara Büyükelçisi, Federal Savcılığın PKK Bağlantılı 36 Özel ve Tüzel Kişiye Yönelik...
1 saat önce
Belçika'nın Ankara Büyükelçisi, federal savcılığın PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye yönelik kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Belçika'nın Ankara Büyükelçisi, federal savcılığın PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye yönelik kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:07 Kaynak: AA
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