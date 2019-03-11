Belçika'nın Ankara Büyükleçisi, Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı
1 saat önce
Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Belçika
'nın Ankara
Büyükelçisi Michel Malherbe, Dışişleri Bakanlığı
'na çağrıldı. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye, PKK
ile bağlantılı kişilerin yargılanmalarının önlenmesi kararından duyulan rahatsızlık iletildi. Terör örgütü PKK ile bağlantılı kişilerin önlenmesi kararı temyize götürülecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:26 Kaynak: İHA
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