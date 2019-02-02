Son Dakika Haberleri: Belçika'nın Anvers Kentinde Bulunan Bir Türk Kafesine Silahlı Saldırı Düzenlendi.

Belçika'nın Anvers Kentinde Bulunan Bir Türk Kafesine Silahlı Saldırı Düzenlendi.

35 dakika önce

IHAAW185312-ASA/02-02-2019- Belçika'nın Anvers kentinde bulunan bir Türk kafesine silahlı saldırı düzenlendi.

Belçika'nın Anvers Kentinde Bulunan Bir Türk Kafesine Silahlı Saldırı Düzenlendi., System.String[]
IHAAW185312-ASA/02-02-2019

- Belçika'nın Anvers kentinde bulunan bir Türk kafesine silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre; saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. 02.02.2019 18: 53: 12 TSI
NNNN - ANVERS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

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