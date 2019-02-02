Belçika'nın Anvers Kentinde Bulunan Bir Türk Kafesine Silahlı Saldırı Düzenlendi.
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IHAAW185312-ASA/02-02-2019- Belçika'nın Anvers kentinde bulunan bir Türk kafesine silahlı saldırı düzenlendi.
IHAAW185312-ASA/02-02-2019
- Belçika
'nın Anvers
kentinde bulunan bir Türk kafesine silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre; saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. 02.02.2019 18: 53: 12 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA
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