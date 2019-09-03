Belçika'nın Anvers kentinde gaz patlaması

Patlamaya ilişkin Twitter hesabından mesaj paylaşan Anvers Belediye Başkanı Bart de Wever, "Wilrjik bugün korkunç bir gaz patlamasıyla sarsıldı. Acil servis ekiplerine hızlı müdahaleleri için teşekkür ediyoruz. Patlamaya ilişkin inceleme başlatılacak." açıklamasında bulundu.

İtfaiye ekipleri, enkaz altında kalan diğer kişinin çıkartılması için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

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